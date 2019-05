Accountant Mona de Boer van PwC. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Algoritmes spelen een steeds grotere rol in de samenleving. Computercodes beslissen of mensen een hypotheek krijgen, of ze op sollicitatiegesprek mogen en welke behandeling een arts voorschrijft. Als algoritmes discrimineren of te kieskeurig zijn, kan dat grote gevolgen hebben. De VVD dringt daarom bij het kabinet aan op toezicht op algoritmes.