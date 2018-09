Transformatie Hema voor verkoop

Dat wil zeggen gezond eten. In aparte hoeken van de winkel worden salades, huisgemaakte friet, verse pasta’s, pizza’s, gezonde broodjes en verse soepen bereid, terwijl de klant erop wacht. ,,De gerechten bevatten 100% natuurlijke ingrediënten, zegt topman Tjeerd Jegen.

Hij stopte ettelijke miljoenen in de verbouwing van de winkel in Tilburg, dat een voorbeeld moet worden voor de andere grote Hema-winkels in de Benelux. ,,Wij willen dat alle mensen bij ons komen eten, niet alleen Hema-klanten’’, zegt Jegen.

Onder zijn bewind vindt een transformatie van Hema plaats. Vroeger gingen klanten vooral naar de winkel, waarbij sommigen ook iets nuttigden. Jegen draait het nu om. Met goed en gezond eten worden mensen naar binnengetrokken, die na de maaltijd spullen uit de winkel kopen. ,,Dit nieuwe foodconcept verhoogt het verkeer naar de winkels en ook de frequentie van de bezoekers’’, zegt Jegen.

De topman denkt er de omzet een flinke duw mee in de rug te geven. ,,We verwachten dat de winkelverkopen met dubbele cijfers stijgen’’, zegt Jegen, die Hema klaar aan het maken is voor de verkoop. Meer voedselverkopen komt hem goed uit, omdat er een hogere marge op zit dan op artikelen uit de winkel. Tegenwoordig maakt voeding al een derde van de omzet van Hema uit.

Eigenaar Lion Capital zit al tien jaar in Hema en dat is lang voor een investeerder. Lion probeerde er twee keer eerder vanaf te komen, maar toen zat het economisch tij tegen. De verwachting is dat Hema volgend jaar van eigenaar zal veranderen of naar de beurs zal gaan. Jegen wil er niet meer over kwijt dan: ,,De verkoop komt steeds dichterbij’’.