Na seksrel ontslagen hoofdofficier aan de slag bij advocaten Houthoff

Premium Financieel

Sumo-advocaat woest op OM en rechters

De advocaten van een van de hoofdverdachten in de belastingfraudezaak rond restaurantketen Sumo hebben de rechters in deze zaak gewraakt. Dit gebeurde nadat hun verzoek om getuigen te horen over een documentaire die in het geheim, maar met toestemming van het Openbaar Ministerie over de zaak is gema...