Analyse: Zonnig voordeel

Om te begrijpen hoe dit allemaal zit moeten we terug naar de kern. Btw en zonnepanelen is namelijk een langlopend verhaal. Het begon met een Oostenrijker die tot aan het Europese Hof procedeerde. Hij wilde namelijk de btw over de aanschaf en de installatie van zijn zonnepanelen terug. Het idee erachter: iedereen met die panelen op het dak wordt ineens een ondernemer met zijn eigen ’energiecentrale’. Je levert de opgewekte energie namelijk terug aan de leverancier.

Het Europees Hof gaf de Oostenrijker gelijk en toen moest ook de Belastingdienst overstag. Flink wat mensen konden btw aftrekken. En nu proberen sommigen dit ondernemerschap nog wat verder in hun eigen voordeel te benutten. Bijvoorbeeld door ook het huis als een soort bedrijfspand te bestempelen voor die ’energiecentrale’ en de btw over de bouwkosten terug te vragen. En nog iemand anders probeerde, met succes, zelfs een deel van de btw over de aankoop van de grond terug te krijgen.

Het gaat nu nog om enkele losse rechtszaken, maar de vraag is: kan straks iedereen die zonnepanelen op zijn nieuwbouwwoning legt (en dat doet het gros wel op een nieuwe woning), straks die btw terug gaan vragen? Zo makkelijk zal dat helaas niet gaan. Ten eerste omdat het nog maar om zaken gaat die bij de rechtbank liggen. De Belastingdienst kan nog naar het gerechtshof en eventueel naar de Hoge Raad voor een uitspraak definitief is.

Een ander probleem is dat de zaken nogal verschillend zijn. Bij de ene gaat het om een ondernemer die een deel van het huis aan zichzelf verhuurt als werkkamer, bij de andere om een gewone particulier. En er is een verschil tussen zonnepanelen die op het dak liggen en degene die in het dak geïntegreerd zijn. De berekening van hoeveel btw iemand terug zou kunnen krijgen, verschilt daarom ook vaak en is ook nog eens een moeilijke aaneenschakeling van procenten en vierkante meters.

Het is daarom ook een goede zaak dat Vereniging Eigen Huis aan de fiscus heeft gevraagd om in afwachting van definitieve uitspraken, iedereen nu het recht op teruggaaf te laten behouden tot er duidelijkheid is. Dan hoeft niet iedereen zijn eigen rechtszaak te beginnen, waarmee de chaos alleen maar groter zou worden. Als de Belastingdienst het eens leuker én makkelijker wil maken, geeft hij gehoor aan die oproep.