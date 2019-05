'Mediaconcern Axel Springer van beurs'

Naar verluidt kan binnen enkele weken een bod worden gedaan. De meerderheid van de stukken is al in handen van de Springer-stichting en leden van de familie Springer. De topman van Axel Springer, Mathias Döpfner, zou al maanden werken aan het plan, samen met het Amerikaanse KKR. De marktwaarde van het mediabedrijf ligt op circa 4,9 miljard euro. Het is overigens niet zeker dat er een transactie komt, aldus de bronnen.

In het afgelopen jaar is de koers van het in 1946 in Hamburg opgerichte Axel Springer op de aandelenmarkt in Frankfurt flink gedaald, mede door tegenvallende resultaten. Nabeurs in Frankfurt ging het aandeel woensdag sterk omhoog door de berichten over een mogelijk bod.