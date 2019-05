Steen Jakobsen, hoofdeconoom van Saxo Bank. Ⓒ RONALD BAKKER

Een wereldwijde recessie is aanstaande en centrale banken gaan de rentes in de tweede jaarhelft zodoende verlagen. Dit is de visie van hoofdeconoom Steen Jacobsen van Saxo Bank, die daarom voorzichtig is met beleggingen in aandelen.