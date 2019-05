Fors lagere winst Oranjewoud

De nettowinst bedroeg 15,4 miljoen euro tegen 40,1 miljoen euro in 2017. De opbrengsten uit contracten met klanten zakten naar bijna 2,3 miljard euro, van krap 2,4 miljard euro een jaar eerder. De orderportefeuille is 3,2 miljard euro tegen 3,3 miljard euro een jaar terug.

In februari werd een inval gedaan door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij dochter Strukton vanwege een metroproject in de Saudische hoofdstad Riyad. Volgens Oranjewoud zijn er op dit moment geen enkele concrete aanwijzingen voor onregelmatigheden, met nog onduidelijkheid over de exacte aanleiding voor het onderzoek en wordt volledig meegewerkt.

Omdat vanwege die zaak langer nodig is met afronding van de accountantscontrole is publicatie van het jaarverslag uitgesteld. Oranjewoud verwacht op korte termijn het jaarverslag te kunnen publiceren.