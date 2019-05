Wall Street verliest minder dan 1%

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,9 procent lager op 25.126,41 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,7 procent tot 2783,02 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 7547,30 punten.

Eerder op de dag stonden de beursgraadmeters op verliezen van ruim boven de 1 procent.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd moesten inleveren, met een verlies voor bijvoorbeeld vliegtuigfabrikant Boeing van 1,7 procent. In de chipsector waren verliezen voor Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) tot 3,2 procent te zien. Apple ging 0,5 procent omlaag. Nike, dat ook erg afhankelijk is van de Chinese markt, kreeg een koersdaling van krap 3 procent aan zijn broek.

Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods zakte bijna 6 procent. Het bedrijf kwam met beter dan verwachte resultaten in het eerste kwartaal, maar het aandeel werd desondanks lager gezet door beleggers.

Kledingmerk Abercrombie & Fitch kelderde meer dan 26 procent in waarde. De vergelijkbare winkelverkopen stegen minder hard dan waar analisten op hadden gerekend. Capri duikelde bijna 10 procent. Het moederbedrijf van modemerken Michael Kors, Jimmy Choo en Versace verlaagde de omzetverwachting voor dit jaar.

Medisch concern Johnson & Johnson (J&J) moest een koersverlies slikken van ruim 4 procent. J&J is een rechtszaak verwikkeld over diens rol in de opiatencrisis in de VS. Jaarlijks overlijden duizenden Amerikanen door overdoses van verslavende pijnstillers. Farmaceut Allergan ging 4,4 procent onderuit.

De euro was 1,1132 dollar waard tegenover 1,1129 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 58,90 dollar. Brentolie werd 1 procent minder waard op 69,42 dollar per vat.