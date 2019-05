Dienstverlener haalt meer omzet binnen

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzetgroei lag daarmee wel lager dan in de voorgaande drie kwartalen.

In de architectenbranche was in de afgelopen periode de omzetgroei het sterkst, met 9,7 procent. Ook in de uitzendsector, schoonmaak- en hoveniersbranche, reclame- en marktonderzoek en IT-dienstverlening was sprake van een hogere omzet.

Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening blijft positief, maar is wel gedaald naar het laagste niveau sinds eind 2016, aldus het CBS.