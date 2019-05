'Fonds SoftBank gebruikt Uber-belang voor lening'

Vision Fund biedt zijn belang van 13 procent in taxidienst Uber, een belang van 30 procent in medisch bedrijf Guardant Health en een belang ter waarde van 950 miljoen dollar in de zakelijke chatdienst Slack aan als onderpand. Volgens de krant is dat bij elkaar meer dan drie keer de waarde van de lening. Het fonds en de banken zetten hun handtekening onder de deal zodra Slack zijn directe beursnotering in New York krijgt. Dat is naar verwachting komende maand.

SoftBank paste al eerder dezelfde constructie toe om 8 miljard dollar te lenen. Toen gebruikte het zijn belang in de Chinese techreus Alibaba als onderpand. Dit type leningen telt niet mee voor de kredietrating van SoftBank.