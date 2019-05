Nikkei lager door handelsspanningen

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,3 procent in de min op 20.942,53 punten. SoftBank, een zwaargewicht in de index, verloor 1,3 procent. Vision Fund, het investeringsfonds van het Japanse technologieconcern, wil volgens zakenkrant Financial Times 4 miljard dollar lenen met zijn belangen in bedrijven als Uber als onderpand.

Ook de Japanse bedrijven die minder gevoelig zijn voor het handelsconflict en hun omzet vooral halen in het binnenland, werden van de hand gedaan. Het farmaceutische concern Astellas Pharma zakte ruim 4 procent en cosmeticabedrijf Kao verloor bijna 2 procent.

De Chinese beurzen deden een stap terug. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,5 procent. Beleggers vrezen dat de dreiging van Peking om de verkoop van zeldzame metalen te gebruiken om druk uit te oefenen op de VS zal leiden tot een verdere escalatie van het handelsconflict.

De Kospi in Seoul hield het hoofd boven water met een plus van 0,6 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung klom 1,8 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,9 procent.