'Positief begin voor Damrak'

Amsterdam - De Amsterdamse effectenbeurs lijkt donderdag iets hoger te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk wat herstellen na de zware verliezen een dag eerder. Het handelsconflict tussen de VS en China blijft de beurshandel domineren. In verband met Hemelvaartsdag zijn veel kleinere Europese beurzen gesloten. Zo blijven de markten in Helsinki, Kopenhagen, Luxemburg, Oslo, Stockholm, Wenen en Zürich dicht.