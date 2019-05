’Handelsoorlog halveert deals durfinvesteerders’

Bedrijvigheid is met de helft terug gelopen ten opzichte van een jaar geleden, aldus James Donnan van Intertrust NV in Hongkong.

Hij waarschuwt voor een verdere significante afname van deals in de komende maanden. Investeerders zullen zich uit deals over de grens terug trekken en actiever binnen de eigen landgrens worden.

Nieuwe investeringen blijven uit, het lukt niet om fondsen af te sluiten en start-ups die veel geld zouden moeten opleveren hebben hun waarde verloren en maken bovendien de groei naar de volgende fase niet door. Dat is schadelijk voor beleggers die hier hun geld hoopten te verdienen, aldus Intertrust.

„Sinds december vorig jaar hebben we daadwerkelijk impact van het handelsconflict gezien”, aldus Donnan tijdens de China Private Equity Summit. „Daarvoor waren het vooral verhalen en veel gepraat.”

Financieel dienstverlener Intertrust, genoteerd in Amsterdam, zit in het hart van veel van de grote deals voor private equity. „Dit is het nieuwe normaal”, waarschuwde Donnan.

Hij ziet ook dat staatsgesteunde private-equityfondsen in China geld in techbedrijven steken. Door de Europese en Amerikaanse boycot van Huawei, ’s lands grootste tech-producent, proberen zij deze bedrijven te steunen.