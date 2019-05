Altice en BAM sterk op groen Damrak

De AEX-index noteerde daarop rond 12:45 uur 0,9% hoger bij 545,5 punten. De AMX klom 0,6% tot 739,8 punten. De handel in derivaten is rond 12:35 stilgelegd bij Euronext, volgens een verklaring vanwege een storing.

Vanwege Hemelvaartsdag bleven kleinere Europese beurzen zoals in Helsinki, Kopenhagen, Luxemburg, Oslo, Stockholm, Wenen en Zürich dicht.

De DAX won 0,4%. Uitgever Axel Springer zou van de beurs gaan, of een strategisch belang aan KKR verkopen. Het aandeel dikte tot 20,3% aan. De CAC-40 in Parijs veerde 0,3% op, de FTSE 100 bleef maar net droog.

Het Amerikaanse ministerie van Handel meldde maatregelen te nemen tegen het dumpen van Chinese matrassen in de VS, met heffingen van tot 84,64%. China zou bovendien de import van sojabonen uit de VS staken.

Beleggers zochten daarop zekere obligaties op. De rente op tienjaars Nederlandse staatsschuld bedroeg 0,023%. De Amerikaanse treasury noteerde 2,267%. Woensdag zakte het rendement op lange leningen onder dat van kort uitgegeven Amerikaanse staatspapier, doorgaans een indicator van recessie.

"Er zijn te weinig impulsen voor beleggers"

,,De markt mist ondanks de winst toch overtuiging. Er zijn weinig impulsen”, constateert handelaar Rein Schutte (Boer & Olij Securities). „Na een goed eerste kwartaal volgend op het dramatische vierde kwartaal van 2018 zijn beleggers dan even voorzichtig. Ook omdat geen zekerheid is gekomen over de Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China.”

De euro ging bij $1,1139 een fractie hoger tegen de dollar.

Brentolie herstelde 0,6% tot $69,85 per vat.

Bij de hoofdfondsen stond RELX dankzij 1,8% winst aan kop.

KPN (+1,6%) kreeg een koopadvies van Goldman Sachs. Bij een koers van €2,70 zou er €3,30 in het vat zitten. Het telecombedrijf werd met vier miljoen stukken veruit het meest verhandeld.

Financials gingen mee voorin: ASR (+1,8%) NN (+1,4%) en Aegon (+1,3%) gaven steun.

Shell reageerde (+1,1%) op het marktgerucht dat het een windenergiebedrijf in India wil overnemen. Kepler Cheuvreux rekent bij de aankomende beleggersdagen op een dividendverhoging.

Staalmaker ArcelorMittal (+2%) werd door beleggers na het 4% verlies woensdag in genade aangenomen na de gemelde verlaging van zijn productie in Europa.

Philips (+0,6%) meldde na driejarig onderzoek positieve resultaten van de Stellarex-ballon, een product tegen vaatproblemen.

Goldman Sachs verlaagde bij de middelgrote fondsen zijn belang in koploper Altice Europe (+3,8%).

Bouwer BAM stond hier met 3,2% opgang ook bovenin.

Financieel dienstverlener Intertrust (+1,1%) meldde in Hongkong een sterke afname van deals bij private equity en venture capital te zien.

Gilead Sciences en Galapagos (+0,1%) kondigden aan half juni testresultaten te publiceren over hun middel filgotinib.

Ingenieursbedrijf Oranjewoud meldde woensdag nabeurs in 2018 fors minder winst te hebben geboekt.

B&S Group (+2,3%) kocht twee winkellocaties bij luchthaven Weeze in Duitsland en Rotterdam The Hague Airport.

