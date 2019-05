Beurs naar boven op Hemelvaartsdag

De AEX-index is de voorlaatste handelsdag van mei gesloten op 545,4 punten, een plus van 0,8% ten opzichte van woensdag. De AMX sloot de dag 0,6% hoger af, op 739,4 punten.

Ook elders in Europa groene koersenborden, geholpen door ook hoger noterende Amerikaanse beurzen. De DAX in Frankfurt krijgt er 0,5% bij. Uitgever Axel Springer zou van de beurs gaan, of een strategisch belang aan KKR verkopen. Het aandeel dikte tot 20,3% aan. De CAC-40 in Parijs veerde ook 0,5% op, net als de Londense FTSE100.

Ondanks weer nieuwe stappen in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, richtten handelaren zich vandaag op het goede nieuws, ziet Jan-Willem Nijkamp van vermogensbeheerder Fintessa. „Het herziene economische groeicijfer in de Verenigde Staten is beter dan verwacht, en het aantal uitkeringsaanvragen door werkloosheid valt ook niet tegen. De handelsoorlog lijkt dus nog niet heel veel schade in de reële economie te veroorzaken. En de angst is met een koersval van 5% deze maand wel redelijk ingeprijsd.”

Toch blijven beleggers voorzichtig, constateert handelaar Rein Schutte (Boer & Olij Securities). ,,De markt mist ondanks de winst toch overtuiging. Er zijn weinig impulsen. Na een goed eerste kwartaal volgend op het dramatische vierde kwartaal van 2018 zijn beleggers dan even voorzichtig. Ook omdat geen zekerheid is gekomen over de Brexit en de handelsoorlog.” Het laatste nieuws uit die oorlog gaat over Amerikaanse importheffingen op Chinese matrassen, en een Chinese importstop op Amerikaanse sojabonen.

Beleggers zoeken daarom ook weer zekere obligaties op. De rente op tienjaars Nederlandse staatsschuld stond rond half zes op 0,019%. De Amerikaanse treasury noteerde 2,248%. Woensdag zakte het rendement op lange leningen onder dat van kort uitgegeven Amerikaanse staatspapier, doorgaans een indicator van recessie.

In de AEX-index moest Relx (+2,1%, op €20,95) na urenlang stuivertje wisselen de winst laten aan betaaldienstverlener Adyen (+3,3%, op €719). De wetenschappelijk uitgever nam branchegenoot Wolters Kluwer (+1,6%, slotkoers €62,82) op sleeptouw.

Ook werd er op koopjes gejaagd: financiële aandelen, eerder deze week nog flink het rood, komen er weer bovenop. ASR eindigde 1,6% hoger op €34,59, zwaargewicht ING steeg 0,4% naar €9,76, ABN Amro won 0,8% en eindigde op €19,14. Aegon kreeg er 0,5% voor €4,15 en NN sloot 1,7% hoger op €36,15. ArcelorMittal, de grote verliezer van woensdag, stond een dag lang in de plus, maar moest uiteindelijk 0,1% toegeven op €13,52.

KPN (+1,1%, slotkoers €2,72) kreeg een koopadvies van Goldman Sachs. Bij een koers van €2,70 zou er €3,30 in het vat zitten, aldus de zakenbank. Het telecombedrijf werd met bijna elf miljoen stukken veruit het meest verhandeld op het Damrak.

Shell reageerde (+0,2% naar €47,08) op het marktgerucht dat het een windenergiebedrijf in India wil overnemen. Kepler Cheuvreux rekent bij de aankomende beleggersdagen op een dividendverhoging. Philips (+1,2%, slotkoers €35,94) meldde na driejarig onderzoek positieve resultaten van de Stellarex-ballon, een product tegen vaatproblemen.

Goldman Sachs verlaagde bij de middelgrote fondsen zijn belang in Altice Europe (+3,5% op €2,80). Bouwer BAM deed het met +3,6% en een slotkoers van €3,76 nog beter. Die koersoploop was nog voor de melding dat het concern een Britse opdracht zou krijgen. Financieel dienstverlener Intertrust (+1,5% op €17,08) meldde in Hongkong een sterke afname van deals bij private equity en venture capital te zien.

Ingenieursbedrijf Oranjewoud, een lokaal genoteerd fonds, meldde woensdag nabeurs in 2018 fors minder winst te hebben geboekt. Het aandeel sloot de dag onveranderd af op €6,05.

