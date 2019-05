Koers Bild-uitgever explodeert

Die gesprekken bevestigde Axel Springer donderdagochtend, wat direct voor een koersschok op de beurs zorgde.

De Springer-familie, dominant in het concern, de Axel Springer Gesellschaft für Publizistik, ceo Mathias Döpfer en private-equityfonds KKR zouden een bod op de overige aandelen voorbereiden.

Er is geen garantie dat het ook tot een overeenkomst gaat leiden, voegden zij toe. Het gaat bij KKR om een strategisch belang in het mediabedrijf. Bloomberg meldde eerder dat het de bedoeling is Axel Springer van de beurs te halen.

Direct werd ook bekend gemaakt dat Friede Springer en ceo Mathias Döpfner zelf geen aandelen zullen aanbieden.

Na opening van de beurs spoot het aandeel Axel Springer op de Duitse DAX-index met 20,3% omhoog. Het aandeel was jarenlang gewild onder Duitse beleggers, maar die voorkeur voor Axel Springer is op de beurs sinds enige tijd bekoeld. In maart waarschuwde het concern voor teruglopende omzetten.