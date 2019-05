Morningstar koopt kredietbeoordelaar DBRS

Het in Toronto gevestigde DBRS telt circa vijfhonderd werknemers en is goed voor een jaaromzet van 167 miljoen dollar. De onderneming is op het gebied van ratings actief in de Verenigde Staten, Canada en Europa. DBRS werd vijf jaar geleden voor ongeveer 500 miljoen dollar overgenomen door de investeerders Carlyle Group en Warburg Pincus.

Topman Kunal Kapoor van het in Chicago gevestigde Morningstar verklaarde dat met de overname van DBRS een ''fintech'' ratingbureau wordt opgebouwd om zo de bestaande marktspelers uit te dagen.