Goldman zet KPN op kooplijst

KPN heeft laten zien dat het in staat is om de kosten omlaag te krijgen, schrijven de marktvorsers. Ook is het Nederlandse telecombedrijf vergeleken met zijn Europese concurrenten al in een vergevorderd stadium met het proces om zijn operationele structuur te versimpelen. Om deze twee redenen is KPN een bedrijf dat waarschijnlijk veel interesse van potentiële investeerders ontvangt, concludeert Goldman.

Het aandeel KPN stond omstreeks 11.00 uur 1,6 procent hoger op 2,73 euro.