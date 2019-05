Staalreus ArcelorMittal maakt dramatische tijden door. De grootste leverancier ter wereld smelt met een notering op de Amsterdamse beurs door het vuur van de staaloorlog. Twee keer schroefde in een maand tijd zijn omzetverwachting onverwacht omlaag. Het einde lijkt niet in zicht. Vijf vragen over de staal-tsaar van het Damrak.