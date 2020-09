Hoe een zieke hond het licht uitdoet bij De Hypotheker

Volgens de adviseur heeft DHA onlangs ten onrechte besloten om de franchiseovereenkomst met hem eenzijdig te beëindigen. Ⓒ DIJKSTRA

Rotterdam - Over drie weken trekt adviesketen De Hypothekers Associatie (DHA) de stekker uit haar vestiging in Best. De franchiseovereenkomst met de huidige eigenaar wordt niet verlengd, omdat hij vorig jaar een blunder maakte bij een verzekeringsaanvraag. Sindsdien hebben ze bij DHA geen enkel vertrouwen meer in hem.