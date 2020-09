LIVE | Adviseur sleept De Hypotheker voor rechter

Onze verslaggever Bart Mos is vanaf 09.00 uur aanwezig in de rechtszaal. Volg zijn live-verslag onderaan dit bericht.

Volgens financieel adviseur Marcel Vrijhof van De Hypotheker in Best, heeft franchisegever DHA onlangs ten onrechte besloten om de franchiseovereenkomst met hem per 1 oktober eenzijdig te beëindigen, na een deelname van ruim twaalf jaar. Via een kortgeding probeert Vrijhof daar woensdag een stokje voor te steken.