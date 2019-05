Groei economie VS iets minder sterk

In het vierde kwartaal van 2018 was nog sprake van een groei van 's werelds grootste economie met 2,2 procent. De neerwaartse bijstelling over de afgelopen periode hangt onder meer samen met zwakkere bedrijfsinvesteringen in apparatuur en software. Wel vielen de Amerikaanse consumentenbestedingen wat sterker uit dan eerder gemeld, net als de export.

Economen hadden gemiddeld verwacht dat de groei zou worden bijgesteld tot 3 procent.