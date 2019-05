'Licht hogere opening op Wall Street'

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel verklaarde dat China voorlopig niet bereid is concessies te doen in het handelsconflict met de Verenigde Staten. Of beide landen binnenkort nader tot elkaar komen, hangt wat Peking betreft vooral af van de vervolgstappen die de Amerikanen zetten. Verder zou China de import van Amerikaanse sojabonen hebben stopgezet.

Uit een nieuwe raming bleek dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 3,1 procent is gegroeid op jaarbasis. Bij een voorlopige schatting werd nog een groei van 's werelds grootste economie met 3,2 procent gemeld. Economen hadden verwacht dat de groei op 3 procent zou uitkomen. Verder gingen de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS licht omhoog, terwijl de groothandelsvoorraden toenamen.

De budgetwinkelketens Dollar Tree en Dollar General publiceerden resultaten. De kwartaalcijfers van Dollar General vielen mee en het aandeel staat voorbeurs in de plus. Dollar Tree verlaagde de winstverwachting voor het hele jaar en noteert een min voor opening.

PVH, het moederbedrijf van modemerken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger, kwam met een winstwaarschuwing en staat een fors lagere opening te wachten. De verkoper van vrouwenmode J. Jill lijkt met bloedrode cijfers te beginnen, na een onverwacht kwartaalverlies en een winstalarm voor het hele boekjaar.

Nabeurs komt onder meer Uber Technologies, het bedrijf achter de bekende taxi-app, met cijfers. Uber maakte eerder deze maand zijn debuut op Wall Street.

De beurzen in New York sloten woensdag in het rood. De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,9 procent lager op 25.126,41 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,7 procent tot 2783,02 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 7547,30 punten.