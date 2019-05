De voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan zei in zijn getuigenverklaring over de Iran-Contra-affaire (een schandaal over heimelijke wapenleveranties en losgeld) in acht uur tijd maar liefst 88 keer ’dat weet ik niet meer.’ Hoewel Reagan later Parkinson bleek te hebben, is in civiele zaken de Reagan-verdediging nog altijd populair.