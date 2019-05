Eerste kwartaal Bolsonaro: Brazilië krimpt

Brasilia - De Braziliaanse economie heeft voor het eerst sinds 2016 een stapje terug gedaan. De economie kromp in het eerste kwartaal met 0,2 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal. Dat meldde het nationale statistiekbureau. Dat is het eerste kwartaalcijfer sinds het aantreden van Jair Bolsonaro als president in januari.