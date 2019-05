'HSBC overweegt schrappen honderden banen'

Signalen dat HSBC wil snijden in het aantal posities voor zakenbankactiviteiten zijn er al langer, maar eerder werd nog gewag gemaakt van tientallen banen die op de tocht zouden staan. De banenreductie begint naar verluidt begin juni. De ingreep zou onderdeel uitmaken van een bredere hervormingsprogramma bij de bank, genaamd Project Oak.

Flint zou zich meermaals hebben beklaagd over het onvermogen van managers van Europa's grootste bank om de kosten in toom te houden. Zo zou hij leidinggevenden "incompetentie" hebben verweten op een besloten bijeenkomst in maart.

Een ingreep bij de zakenbankactiviteiten is vanuit het kostenplaatje logisch. De salarissen voor deze functies, waaronder bijvoorbeeld handel in aandelen en obligaties vallen, behoren vaak tot de hoogste binnen een bank.

HSBC liet in een reactie weten dat onderdelen van het financiële concern hun behoefte aan personeel voortdurend opnieuw tegen het licht houden om ervoor te zorgen dat ze de juiste mensen op de juiste plekken hebben. De bank gaf verder geen inhoudelijk commentaar.