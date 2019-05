Beurzen tonen herstel op Hemelvaartsdag

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,8 procent hoger op 545,43 punten. De MidKap dikte 0,6 procent aan tot 739,38 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen elk rond de 0,5 procent vooruit. Ook in New York zaten de graadmeters in de lift.

Grootste stijger in bij de hoofdfondsen was Adyen met een plus van 3,3 procent. Het betaalbedrijf profiteerde van een positief analistenrapport van Cantor Fitzgerald. Telecomconcern KPN klom 1,1 procent na een adviesverhoging door Goldman Sachs. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een verlies van 1 procent.