Beleggersagenda: afkoeling VS grote zorg

Beurzen liepen vrijdag al vooruit op de kans op een handelsdeal. De Dow Jones-index ging dankzij 0,2% winst met 7,1% rendement en de beste junimaand de handel uit op Wall Street.

Over de week gezien kwam de AEX-index in Amsterdam dankzij 0,8% winst vrijdag met een flintertje rendement (0,1%) boven de 560 punten-grens.

Maaltijdbezorger Takeaway promoveerde naar de hoofdindex en werd direct het best presterende aandeel (+5,4%) achter Aalberts Industries (+4,9%). Ahold Delhaize (-5,7%), KPN (-3,4%) en Randstad (-3,8%) hielden de AEX terug.

In de Midkap vielen Air France KLM, Altice, TomTom en AMG met rond 9% weekwinst op.

Beleggers zetten zich schrap: de Federal Reserve hintte op twee renteverlagingen, mogelijk al in juli. De yield op de Amerikaanse tienjaars obligatie zakte vrijdag naar 2%. De Nederlandse tienjarige staatsschuld verloor vijf basispunten en staat bij -0,16% op een laagtepunt.

Goud gaf iets toe na de grootste opmars in zes jaar bij $1415 per troy ounce (31,1 gram). De Bitcoin-prijs ging even naar bijna $14.000 en bewoog volatiel terug tot $11.775 zaterdag.

Doorstart opkoopprogramma

Het economisch sentiment is negatief. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli is gedaald naar de laagste stand sinds september 2017, stellen ING-macroeconomen. Ze gaan er vanuit dat het belangrijke depositotarief van de Europese Centrale Bank – dat nu -0,40% is – wordt verlaagd naar -0,50%.

,,Daarna is een verdere verlaging naar -0,75% en een doorstart van het opkoopprogramma van obligaties niet uitgesloten”, stellen Maarten Leen en Max Erich van ING.

Die stilte zal komende week veranderen nu Donald Trump en Xi Jinping zicht hebben geboden op een omvattende handelsdeal. ,,Al blijft de vraag of de overeenstemming niet tijdelijk is”, stelt ING.

"Amerikaanse werkgelegenheidscijfer wordt belangrijk"

,,Beleggers moeten komende weken ook beseffen dat grote beleggers, ondanks nieuwe cijfers, langzaam aan de vakantieperiode beginnen te denken”, aldus handelaar Hans de Jonge van Degroof Petercam. Dat betekent lage volumes, minder transacties. En ze proberen voor de stille zomermaanden de risico’s in hun boeken te beperken en zullen minder handelen.

Dé belangrijke trend is de afkoeling van de Amerikaanse economie, aldus Stefan Koopman van Rabobank. ,,Daarom zijn in de eerste week van de nieuwe maand de Amerikaanse non-farm payrolls vrijdag van belang. Omdat die werkgelegenheid door de Amerikaanse centrale bank worden gebruikt om de rentestap die ze eind juli willen nemen te bepalen”, vult hij aan.

Dat gaat om 0,25 procentpunt. Het richtgetal voor de non-farm payrolls is door analisten vastgeprikt op 163.000 banen. Dat is laag.

,,Normaliter ligt dat getal op 180.000 tot 185.000 banen. Je ziet dat de markt al enige afkoeling incalculeert. Iets wat je de laatste tijd terugziet in regionale peilingen van de Amerikaanse industrie die naar beneden zijn bijgesteld”, aldus Koopman van Rabobank. Zo staat de Chicago PMI-index onder de 50 punten. ,,Dat duidt echt op krimp.”

Als maandag ook de ISM Manufacturing-index voor de landelijke industrie neerwaarts gaat, dan kan dat de Federal Reserve aanzetten om de renteverlaging snel door te zetten, zegt hij.

Hier de volledige agenda komende week.

Maandag 1 juli

01.50 Bank of Japan: Tankan rapport (driemaandelijks onderzoek naar economische verwachtingen van het bedrijfsleven)

08.00 Duitsland: Werkloosheid (mei)

10.00 Eurozone: Inkoopmanagersindex industrie, groei particuliere leningen (mei)

11.00 Eurozone: Werkloosheid

16.00 VS: Inkoopmanagersindex industrie, bouwuitgaven (mei)

Dinsdag

08.00 Duitsland: detailhandelsverkopen (mei)

11.00 Eurozone: Producentenprijzen

21.00 VS: Autoverkopen (juni)

Woensdag

10.00 Eurozone: Inkoopmanagersindex diensten

14.15 VS: Arbeidsmarktrapport ADP (juni)

14.30 VS: Im- en export (mei)

16.00 VS: Inkoopmanagersindex diensten

16.30 VS: Olievoorraden

Donderdag

00.00 CBS: Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen zelfstandige ondernemers

06.30 CBS: Inflatie

07.00 Kwartaalcijfers RoodMicrotec

15.30 Beurzen VS gesloten (onafhankelijkheidsdag)

Vrijdag

01.30 Japan: Consumentenuitgaven

08.00 Duitsland: Fabrieksorders, industriële productie (mei)

14.30 VS: Officieel banenrapport (juni)

Bekijk ook: Geschrokken belegger stapt weer op