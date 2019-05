’Beleggingsactivist legt bom onder giga-oliedeal’

Wat Icahn betreft moet Occidental zijn bod van $55 miljard op Anadarko intrekken, en in plaats daarvan zichzelf te koop aanbieden, meldt de Financial Times op basis van de dagvaarding. De beleggingsactivist is bang dat als de olieprijs na de overname onder de $45 per vat duikt, Occidental geen dividend meer kan uitkeren.

Via de rechtszaak wil Icahn onder meer achterhalen hoe Occidental onder een hoedje heeft gespeeld met superbelegger Warren Buffett, en of de leiding van het bedrijf überhaupt een verkoop heeft overwogen.