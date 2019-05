$5 miljoen voor vader na seksediscriminatie

De man, Derek Rotondo, voelde zich gediscrimineerd toen hij in 2017 vader werd en zijn werkgever de moeder van het kind als ’belangrijkste verzorger’ van de baby aanmerkte. Daardoor had de bankier recht op twee weken verlof.

Rotondo kreeg te horen dat bij JPMorgan het volle bevallingsverlof van zestien weken in principe gereserveerd is voor moeders, en alleen voor vaders als de kersverse moeder na de bevalling niet voor het kind kan zorgen. Rotondo’s vrouw, een docent, kon gewoon voor het kind zorgen had ook nog eens zomervakantie, dus voor JPMorgan was zij de belangrijkste verzorger.

„Maar je kunt niet zomaar aannemen dat de moeder voor het kind zorgt, en dat de vader zich snel weer uit de voeten maakt naar kantoor”, vond de boze bankier. Hij sleepte zijn werkgever voor een commissie voor gelijke behandeling, maar die heeft geen uitspraak hoeven doen. In plaats daarvan is de zaak voor $5 miljoen geschikt, zonder dat JPMorgan schuld bekent.

De bankier houdt de $5 miljoen niet voor zichzelf, maar deelt het volgens zijn advocaat met andere vaders die te snel weer aan het werk moesten. JPMorgan heeft het verlof voor vaders inmiddels uitgebreid van twee naar zes weken.