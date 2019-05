Chinese aandelen in Amsterdam: ’Je voelt de drive’

Jonathan Krane: „De Chinese kracht, dat optimisme, de handelsgeest: het blijft doorgaan. Wij profiteren met ons fonds van beleggingen in die bedrijfsgroei. Zoals je veertig, vijftig jaar geleden in Amerika zou investeren toen die economie explodeerde.” Ⓒ Anko Stoffels

De Amerikaan Jonathan Krane woonde jaren in China. Hij introduceerde er The Rolling Stones en Beyoncé. Kranes beleggingsfonds zet nu de deur open naar Chinese bedrijven en straks de grootste economie. „De drive is overal te voelen op straat.”