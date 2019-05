Icahn doet moeilijk over Anadarko-deal

De 83-jarige Icahn heeft naar eigen zeggen een belang opgebouwd van 1,6 miljard dollar in Occidental en zint nu op inspraak in het bestuur en mogelijk zelfs een verkoop van het bedrijf.

Over de deal met Anadarko was eerder al veel te doen. Er woedde een overnamestrijd met olie- en gasreus Chevron. Buffett had aangeboden 10 miljard dollar te steken in Occidental, dat daarmee extra ruggensteun kreeg voor een verhoogd bod. Chevron gooide later de handdoek in de ring, waardoor Anadarko naar Occidental ging.

Occidental wil voorlopig nog niet op de beschuldigingen van Icahn reageren. Het bedrijf gaat er vanuit de Anadarko-deal ergens in de komende maanden af te ronden.