Kleine winsten op Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 25.169,88 punten. De brede S&P 500 kreeg er ook 0,2 procent bij, op 2788,86 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 7567,72 punten.

Uit een nieuwe raming bleek dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal op jaarbasis met 3,1 procent is gegroeid. Dat is iets lager dan bij een voorlopige schatting werd gemeld, maar economen waren er al vanuit gegaan dat de economische groei iets naar beneden bijgesteld zou worden.

Aan het bedrijvenfront zakte PVH, het moederbedrijf van modemerken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger, bijna 15 procent vanwege een winstwaarschuwing. Verkoper van vrouwenmode J. Jill kelderde circa 54 procent na een onverwacht kwartaalverlies en een winstalarm. Budgetwinkelketens Dollar Tree en Dollar General kwamen ook met cijfers en gingen tot ruim 7 procent omhoog.

Volgens nieuwszender CNBC wordt er binnenkort weer gepraat over een mogelijke fusie tussen mediabedrijven CBS en Viacom. Hun aandelen zaten tot 3,5 procent in de lift. Over de samensmelting gaan al langer geruchten.

In het Chinees-Amerikaanse handelsoverleg zit weinig schot. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel verklaarde dat China voorlopig niet bereid is concessies te doen. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence liet zich op zijn beurt juist hard uit over China. Daarnaast stelde hij dat het Witte Huis het nieuwe Noord-Amerikaanse handelsakkoord met Canada en Mexico nog deze zomer door het Congres wil loodsen. Dat lijkt een gewaagde stelling omdat er nog veel tegenstanders zijn van het verdrag dat president Donald Trump heeft geregeld.

De euro was 1,1132 dollar waard, tegen 1,1140 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte na nieuwe cijfers over de olievoorraden 3,9 procent minder op 56,54 dollar. Brentolie daalde 4,1 procent in prijs tot 66,61 dollar per vat.