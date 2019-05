Chaos dreigt op Schiphol

„In het hoogseizoen is ruim een kwart nog niet beschikbaar. Bovendien stagneert de beloofde hulp van burgers en reservisten”, aldus een KMar-zegsman. Die zijn volgens hem hard nodig om de beroepsmilitairen in piekuren te assisteren bij de paspoortcontrole.

Volgens voorzitter Sven Schuitema van vakbond Marver is er in 2019 sprake van zware onderbezetting. „Haast chronisch, omdat marechaussees de slechte arbeidsvoorwaarden ontvluchten. Op Schiphol wordt aangemodderd.”

Schuitema houdt rekening met veel ellende op Schiphol dit hoogseizoen, nu het aantal vliegvakantiegangers blijft doorgroeien. „Urenlang wachten zal voor reizigers in piektijden geen uitzondering zijn. Wat de marechaussees ook zorgen baart, is dat zij van hogerhand steeds vaker opdracht krijgen om de poort maar open te zetten, als de mensenmassa’s zich ophopen. Dat is een vrijbrief aan gespuis om door te lopen.”

Paspoortcontrole blijft lijdensweg