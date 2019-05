Nikkei fors lager door automakers

De Nikkei in Tokio ging 1,6 procent lager het weekeinde in op 20.601,19 punten. De hoofdindex verloor deze week meer dan 2 procent. Het was de vierde verliesweek op rij voor de Nikkei, die zakte tot het laagste niveau sinds half februari. De autofabrikanten Mazda en Nissan zakten 7,1 en 5,3 procent. Toyota en Honda daalden 2,9 en 4,3 procent. Trump wil het importtarief voor Mexicaanse goederen elke maand met 5 procent verhogen tot maximaal 25 procent totdat het probleem van de illegale immigratie is opgelost.

De geplaagde Japanse schermenmaker Japan Display maakte een koerssprong van ruim 20 procent. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat het bedrijf in juni financiële hulp krijgt van een Chinees-Taiwanees consortium. Het farmaceutische concern Ono Pharmaceutical klom 3,1 procent na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,4 procent. De bedrijvigheid van de omvangrijke industrie in China nam in mei voor de derde maand op rij af, wat mogelijk te wijten is aan de handelsstrijd met de VS. De Kospi in Seoul hield het hoofd boven water en steeg 0,2 procent. De Zuid-Koreaanse autofabrikant Kia zakte 4,9 procent. De All Ordinaries in Sydney ging een fractie omlaag.