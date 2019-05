'Lagere opening voor Damrak'

De VS hanteren vanaf 10 juni importtarieven van 5 procent voor alle goederen die uit Mexico komen. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat Mexico onvoldoende optreedt tegen illegale immigratie en zal de importtarieven elke maand met 5 procent verhogen tot een maximum van 25 procent. Het nieuws zorgde in Japan voor stevige verliezen onder de autobouwers die veel productiefaciliteiten hebben in Mexico.

Beleggers verwerken daarnaast een tegenvallend industriecijfer uit China. De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in mei voor de derde maand op rij afgezwakt, wat mogelijk te wijten is aan de handelsstrijd met de VS. In Duitsland lieten de winkelverkopen in april een onverwachte, stevige daling zien.

Op het Damrak zal het aandeel Shell mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Franse bank Société Générale schroefde zijn aanbeveling voor het olie- en gasconcern op naar kopen. Het aandeel van verzekeraar NN Group noteert ex-dividend.

Kiadis Pharma liet weten 28 miljoen euro op te hebben gehaald door de plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele beleggers. Het geld wil de biotechnoloog gebruiken voor het ontwikkelingsproces van zijn geneesmiddel ATIR101.

De Europese beurzen sloten donderdag hoger. De AEX-index klom 0,8 procent tot 545,43 punten en de MidKap dikte 0,6 procent aan tot 739,38 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen rond de 0,5 procent vooruit. Ook op Wall Street werden kleine winsten geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 25.169,88 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent.

De euro was 1,1129 dollar waard, tegen 1,1140 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 56,02 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 66,02 dollar per vat.