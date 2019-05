Kiadis Pharma haalt circa 28 miljoen euro op

Donderdag nabeurs kondigde het bedrijf al aan via een private plaatsing ongeveer 25 miljoen euro op te willen halen. De aandeelhouders van Kiadis gingen onlangs akkoord gegaan met de overname van het Amerikaanse CytoSen. Dat bedrijf ontwikkelde een eigen zogeheten natural killer (NK) cel-platform. Zijn NK-celtherapie-kandidaat, CSDT002-NK, gaat naar verwachting in 2020 de klinische ontwikkeling in. Kiadis hoopt de overname begin volgende maand af te ronden.

