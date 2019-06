Groei Britse economie bevestigd

Het cijfer komt overeen met een eerdere raming en de consensus van economen. De groei werd onder meer gedreven door bedrijven en consumenten die voorraden wilden uitbouwen uit angst voor een no-dealbrexit. In het vierde kwartaal van vorig jaar was nog sprake van plus van 0,2 procent.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik