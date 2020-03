Bandenfabriek Apollo Vredestein staakt productie

Apollo heeft twee productielocaties in Europa, in Nederland en Hongarije. De fabriek in Hongarije gaat zaterdag dicht, een dag na de sluiting van Vredestein. In beide gevallen gaat het voorlopig om een sluiting van twee weken.

Apollo meldt in een verklaring dat het concern met deze maatregel werknemers wil beschermen tegen het coronavirus. Feit is ook dat in nagenoeg heel Europa de autoproductie stilligt, waardoor de afzet ook flink geraakt is door de crisis. „We zien inderdaad dat de vraag naar banden voor particuliere auto’s is weggevallen”, zegt de woordvoerder.

De sluiting in Enschede geldt voor zowel de 1100 productiemedewerkers als het overige personeel, aldus de woordvoerder, „Wij doen een beroep op de overbrugging behoud werkgelegenheid die de Nederlandse overheid beschikbaar heeft gesteld. De intentie is op al het personeel voor 100% uit te betalen.”

Reorganisatie

Het bedrijf benadrukt dat deze tijdelijke sluiting los moet worden gezien van de aanstaande banenreductie. Begin deze maand kondigde Apollo nog een reorganisatie aan bij Apollo Vredestein in Enschede. Van de 1500 werknemers verliezen er 750 hun baan. Over de afwikkeling hiervan lopen de gesprekken met de ondernemingsraad.

De reorganisatieplannen vielen niet alleen het personeel rauw op het dak, het was ook een klap voor de hele regio. Twente dook afgelopen jaar met een werkloosheidspercentage van 3,3% onder het landelijk gemiddelde en kwam zelfs uit op het laagste niveau uitkwam sinds het instorten van de textielindustrie eind jaren zestig.