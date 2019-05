AEX flink lager door heffingen tegen Mexico

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 1% lager op 539,8 punten. De Midkap daalde 1,6% naar 727,5 punten.

Elders lieten de aandelenmarkten een verdeeld beeld zien. De beurzen in New York sloten donderdagavond ruim 0,2% hoger. Na het sluiten van Wall Street werd echter bekend dat de VS vanaf 10 juni importtarieven van 5% heffen op alle goederen die uit Mexico komen. De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de Mexicanen onvoldoende optreden tegen illegale immigratie en zal de importtarieven elke maand met 5% verhogen tot een maximum van 25%. Het nieuws zorgde op de beurs in Japan voor stevige verliezen onder de autobouwers die veel productiefaciliteiten hebben in Mexico.

Beleggers verwerkten daarnaast een tegenvallend industriecijfer uit China. In Duitsland lieten de winkelverkopen in april een onverwachte, stevige daling zien.

In Nederland is de 10-jaarsrente onder de 0% gedoken door beleggers die een veilige haven zoeken voor hun geld. Het is voor het eerst sinds 2016 dat de 10-jaarsrente negatief is geworden.

In de volledig roodgekleurde AEX was staalfabrikant ArcelorMittal de grootste verliezer met een daling van 2,2%. Aalberts Industries leverde 1,7% in.

Royal Dutch Shell kreeg een koopadvies van de Franse bank Société Générale. De lagere olieprijs zette de beurszwaargewicht echter 0,9% lager.

In de AMX stond roestvrijstaalfabrikant Aperam onderaan met een daling van 2,8%. Handelshuis Flow Traders hield als enige AMX-fonds de voeten droog en noteerde 0,8% hoger.

Smallcapfonds Kiadis Pharma haalde €28 miljoen met de plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele beleggers. Het geld wil de biotechnoloog gebruiken voor het ontwikkelingsproces van zijn geneesmiddel ATIR101. Beleggers reageerden echter negatief op de aandelenuitgifte en zetten het aandeel 18,4% lager.

