Dreun aan Mexico doet AEX pijn

Om kwart voor drie stond de AEX-index 1,2% lager op 538,8 punten. De AMX daalde 1,2% naar 730,8 punten. Elders in Europa gingen aandelen eveneens in de verkoop. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 1,8% respectievelijk 1,4%. De Britse FTSE 100 verloor 1%.

De futures wezen op openingsverliezen van 1% tot 1,3% voor de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

In Nederland is de 10-jaarsrente voor het eerst sinds 2016 negatief is geworden.

Donald Trump kondigde donderdagavond aan dat de VS producten uit Mexico op 10 juni een importtarief van 5% gaat opleggen. Dit loopt de komende maanden tot 25% op, tenzij Mexico veel steviger gaat optreden tegen illegale immigratie. De steeds verdere verharding van de handelsoorlog versterkt de verwachting dat de VS volgend jaar in een recessie belandt.

De obligatiemarkt is bezig een recessie in de VS in te prijzen, aldus Analist Arne Petimezas van AFS. „De 10-jaarsrente bevindt zich nu 20 basispunten onder de 3-maandsrente en de rentecurve zou nog enkele maanden invers kunnen blijven. Dit is een sterk signaal van een recessie in de komende 12 tot 18 maanden en wijst erop dat de Fed het monetaire beleid te lang te krap heeft gehouden. Terwijl de rentederivaten begin mei nog één tot anderhalve renteverlaging in de komende 21 maanden inprijsden, is dit inmiddels opgelopen tot meer dan drie.”

Petimezas stelt dat sommige partijen er inmiddels op speculeren dat de Europese Centrale Bank de rente op een gegeven moment eveneens zal verlagen. “Rentederivaten hebben een aanzienlijke kans op één renteverlaging ingeprijsd. Maar als de Fed de rente terugbrengt met bijvoorbeeld één procentpunt, dan zal de ECB mee moeten gaan. Ongetwijfeld begint men in Frankfurt al te bibberen.”

In de AEX stond Heineken onderin met een daling van 2,9%. De brouwer exporteert bier vanuit Mexico naar de VS en heeft derhalve last van de aanstaande importheffing.

Staalfabrikant ArcelorMittal en uitzender Randstad volgden met minnen van 2,7% en 2,5%.

Royal Dutch Shell hield het verlies tot 0,6% beperkt, ondanks een de daling van de olieprijzen met meer dan 3%. Een koopadvies van de Franse bank Société Générale zorgde voor tegenwicht.

KPN stond met een plus van 0,8% bovenin de korte lijst met winnaars.

In de AMX stonden de toeleverancier aan de chipsector ASMI en metalenfabrikant AMG onderaan met minnen van 3,3% en 3,1%. Handelshuis Flow Traders profiteert juist van de onrust op de aandelenmarkten en won 1,9%.

Smallcapfonds Kiadis Pharma ging 16% onderuit. Het biotechnologiebedrijf plaatste nieuwe aandelen bij institutionele beleggers tegen €7,50, een stevige korting van 21% op de slotkoers van donderdag.

