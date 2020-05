AOW’er houdt partnertoeslag bij coronaberoep

Partnertoeslag is er alleen voor wie al vijf jaar in de AOW zit en nog altijd een werkende partner heeft. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - AOW’ers met een partner die nog werkt en een cruciaal beroep heeft, hoeven niet te vrezen voor hun partnertoeslag. Als hun jongere partner in verband met de coronacrisis (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep, zoals de zorg, wordt er niet gekort op die toeslag.