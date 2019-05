’Handelsconflict vergroot risico van cyberoorlog’

Volgens de analisten waren economische risico’s en binnenlandse veiligheidskwesties voorheen afzonderlijke risico’s, maar inmiddels beginnen ze in elkaar over te lopen. In de VS staat de Chinese telecomgigant Huawei sinds kort bijvoorbeeld op de lijst van instellingen die een bedreiging vormen voor de binnenlandse veiligheid.

Daarnaast nemen cyberaanvallen al een tijdje toe in omvang en intensiteit. Partijen die er achter zitten blijken soms overheidsinstanties, met allerlei geopolitieke en economische motieven. Hacks en ddos-aanvallen zijn als het ware onderdeel geworden van het wapenarsenaal van staten. BlackRock beschouwt cyberaanvallen daarom als een groeiend risico voor belangrijke infrastructuur.

Volgens de marktvorsers is het mogelijk dat door de spanningen de Amerikaanse en Chinese technologiesectoren geleidelijk steeds minder gelijk op zullen gaan. Beleggers zouden daarop kunnen inspelen.