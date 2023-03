Premium Het beste van De Telegraaf

Omvallen Amerikaanse bank brengt twijfel over risico’s ECB-beleid: ’Markt voorziet minder hoge rente’

Door Martin Visser

ECB-voorzitter Christine Lagarde Ⓒ ANP / HH

Het moet wel heel raar lopen wil de aangekondigde rentestijging in de eurozone niet doorgaan, menen analisten. Maar met het omvallen van de Silicon Valley Bank is er wel iets veranderd: „De duiven in de ECB zullen dit gebruiken om in te zetten op minder renteverhogingen.”