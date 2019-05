Vijf vragen: Gaat de energienota omlaag?

Eneco-klanten met een variabel tarief gaan vanaf juli minder betalen. Ⓒ Erald van der Aa

Goed nieuws over de energienota, dat hebben we de afgelopen maanden weinig gehoord. Het ging vooral over flink stijgende prijzen. Maar vanuit energieleverancier Eneco komt het er nu toch goed nieuws. Voor sommige klanten gaat de rekening flink omlaag.