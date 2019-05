Kabinet grijpt in bij AOW-leeftijd

De minister schrijft dit in een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Koolmees nodigt werkgevers en vakbonden uit om de pensioenonderhandelingen formeel te hervatten.

Na 2021 zal de AOW-leeftijd meestijgen met de levensverwachting. Voor ieder jaar dat mensen gemiddeld extra leven moet er een jaar extra worden gewerkt. Die koppeling wil Koolmees veranderen, zodat de pensioenleeftijd minder snel stijgt.

Koolmees laat in het midden wat hij concreet aanbiedt. Het kabinet ’ziet ruimte om nadere afspraken te maken over het minder stringent koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting’, zo schrijft de minister.

De afgelopen weken is er veelvuldig informeel overleg geweest tussen Koolmees en vakbonden en werkgevers. Daarin is verkend of het zin heeft weer te gaan onderhandelen. Vorig jaar november klapten de pensioenonderhandelingen.

„Ik heb het gevoel dat we elkaar kunnen naderen”, zei Koolmees vanmiddag in een toelichting. Hij wil maandag om tafel met de polder. „Het kabinet ziet ruimte om de onderhandelingen te heropenen. Ruimte op het toekomstbestendig pensioenstelsel, op zware beroepen en op de AOW.”

De vakbonden willen dat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Verder eisen de bonden dat de toekomstige koppeling met de levensverwachting wordt gehalveerd.

Het kabinet doet nu een openingsbod om de onderhandelingen weer vlot te trekken. De verwachting is dat daarmee een pensioendeal heel dichtbij is. Ingewijden zeiden eerder al dat kabinet, bonden en werkgevers pas formeel wilden gaan onderhandelen als ze elkaar informeel al ver genaderd zouden zijn.

Afgelopen dinsdag staakte het OV-personeel, woensdag voerden werknemers in onder meer metaal en bouw actie voor een goed pensioen en een minder snel stijgende AOW-leeftijd. Ondanks die stakingen ging het overleg tussen FNV en Koolmees achter de schermen gewoon door.

In de brief aan de SER schrijft Koolmees niet over de tijdelijke bevriezing van de AOW-leeftijd. Volgens betrokkenen is hij daartoe wel bereid. Een bevriezing van twee jaar ligt op tafel. In de mondelinge toelichting wilde hij hier niet op ingaan.

Verder wil hij de mogelijkheden verruimen om mensen in een zwaar beroep eerder met pensioen te laten gaan. Koolmees zal niet met een afgebakende lijst van zware beroepen komen, zoals de werkgevers eerder voorstelden. Eerder was het kabinet bereid de boete op vervroegde uittreding te verlagen. Dat moet cao-partijen ruimte bieden om per sector iets te regelen voor mensen met een zwaar beroep.

De FNV reageert positief op de verklaring van minister Koolmees over hervatten van het pensioenoverleg. „Blijkbaar is het signaal van de acties van deze week goed doorgekomen”, reageert FNV-voorzitter Han Busker. „Natuurlijk willen wij graag tot een resultaat komen in de vorm van een goed pensioenakkoord. We moeten nog zien of dat gaat lukken.”

Ook de werkgevers reageren enthousiast: „We zijn verheugd dat er nu ook weer officieel onderhandeld kan gaan worden. Hebben we continu voor gepleit”, aldus een woordvoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland. „Het is essentieel om tot afspraken te komen waardoor we jong en oud weer vertrouwen geven in het stelsel en kortingen afwenden en oplossingen vinden voor bijvoorbeeld de zware beroepen.”