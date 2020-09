Lichte winst voor beurzen VS

Vlak na opening stond de Dow Jones-index vrijwel onveranderd. Techbeurs Nasdaq steeg 0,3%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 0,1%.

De markten bleven kauwen op de opmerkingen van Fed-preses Jerome Powell eerder deze week. De Federal Reserve gaf in zijn beleidsupdate op woensdag aan dat het economische herstel lang zou kunnen duren en dat de bankenkoepel niet geneigd zou zijn om de rentetarieven snel op te hogen. Marktkenners zijn er nog altijd niet helemaal uit wat die stap nu op de lange termijn betekent.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar Oracle (-0,6%) en Walmart (+0,2%) vanwege de kwestie TikTok. Het sofwareconcern en de winkelketen zouden werken aan een deal met de Chinese TikTok-moeder ByteDance. Het is de Chinezen er alles aan gelegen om een snelle overeenkomst met de regering-Trump te sluiten om een verbod op de populaire app in de VS te voorkomen. Trump beval TikTok, maar ook chatdienst WeChat per volgende week al uit de appstores te halen. TikTok krijgt wel tot 12 november de tijd om zijn Amerikaanse tak te verkopen.

Speelgoedmaker Lego maakte bekend nog altijd geen advertentieruimte in te kopen op Facebook (+1%). Het socialemediabedrijf zou nog altijd te weinig doen tegen racisme en haatdragende berichten op de platformen.