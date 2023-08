ING verdubbelt winst door gestegen rente

Na een lange periode met negatieve rente, is het tij gekeerd, en daar plukt ING de vruchten van. Het resulteert in een winst van €2,16 miljard, een plus van 34% ten opzichte van vorig kwartaal, en vergeleken met vorig jaar zelfs een plus van 83%. Vorig jaar kwam de winst uit op €1,18 miljard. De winst is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Ook zag de bank de bedrijfskosten dalen.

Dat de winst bijna verdubbeld is, heeft vooral te maken met de geopolitieke situatie. Een jaar geleden vulden banken in het tweede kwartaal massaal hun stroppenpot omdat de oorlog in Oekraïne net was begonnen.

Analisten sorteerden al voor op goede resultaten, zo meldt Bloomberg. Er werd uitgegaan van een winst van €1,72 miljard. De bank kon deze verwachtingen ruim overtreffen.

„Het tweede kwartaal kenmerkte zich door aanhoudende uitdagingen, naarmate het economische sentiment verslechterde, de geopolitieke onzekerheden bleven bestaan en de inflatie hoog bleef, zij het minder uitgesproken dan in voorgaande kwartalen”, zegt ING ceo Steven van Rijswijk. „Ondanks afkoelende economieën, hadden we weer een kwartaal met groei in de kredietverlening en hogere provisie-inkomsten.”

De bank had 4% minder bedrijfskosten en kreeg er 227.000 nieuwe klanten bij. Dat zorgt voor 14,9 miljoen klanten in totaal, van wie 60% alleen via hun mobiel zaken doen. Per aandeel is de dividentuitkering €0,35.