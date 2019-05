VS zetten Duitsland onder druk over Huawei

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo waarschuwde voor die mogelijke consequentie tijdens een bezoek aan zijn Duitse collega Heiko Maas.

Net als Nederland is Duitsland er nog niet over uit in hoeverre Huawei een rol mag spelen bij de aanleg van een nieuw, snel telecomnetwerk. De VS vertrouwen het bedrijf niet, omdat het zou kunnen dienen als spionagevehikel van de Chinese overheid. Hoewel er volgens China geen reden is tot argwaan, hebben de Amerikanen het bedrijf allerlei beperkingen opgelegd.

Wat Pompeo betreft volgen Europese bondgenoten het Amerikaanse voorbeeld. ''We kunnen niet toestaan dat gegevens over burgers of nationale veiligheidskwesties door netwerken gaan waar wij geen vertrouwen in hebben'', zei hij in Berlijn.