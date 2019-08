Rabobank weert voetbalclubs

Uit een intern bericht van de bank blijkt dat ze heeft besloten om geen betaald voetbalclubs als nieuwe klant te accepteren. Ook mogen Rabo-medewerkers "vanuit een potentieel belangenconflict per direct geen nieuwe bestuurs- of toezichthoudende nevenfuncties bij BVO’s [betaald voetbalorganisaties] aangaan."

Het intern bericht dat deze zomer werd verspreid, meldt dat betaald voetbalorganisaties "verhoogde tot onacceptabele risico’s op witwassen, corruptie, fraude en overige misstanden met zich meebrengen."

Dat is naar voren gekomen in een intern onderzoek door de Rabo-afdeling die klanten screent. Tachtig procent van de betaald voetbalorganisaties is klant bij de Rabobank.

Het besluit is opmerkelijk omdat de Rabobank, veelal via haar regiokantoren, nauwe banden onderhoudt met veel clubs in de ere- en eerste divisie.